Tencent-Aktie aktuell: Tencent mit Verlusten

Die Aktie von Tencent gehört zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die [Unternehmen-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1.2 Prozent auf 65.19 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im FSE-Handel in Rot und verlor 1.2 Prozent auf 65.19 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 26'301 Punkten steht. Die Tencent-Aktie sank bis auf 64.80 EUR. Die FSE-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65.30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'966 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 01.01.0001 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69.95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 01.01.0001 00:00:00 gab der Anteilsschein bis auf 36.76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 15.12 CNY je Tencent-Aktie.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der grössten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Redaktion finanzen.net