Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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10.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 46,59 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,59 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'274 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 46,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'505 Tencent-Aktien umgesetzt.
Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,96 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,00 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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