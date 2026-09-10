Tencent Aktie News: Tencent verliert am Nachmittag

Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 46,58 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'274 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 46,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,80 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'122 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,01 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,00 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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