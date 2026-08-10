Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 53,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'668 Punkten notiert. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,09 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'018 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 29,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 15,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,09 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.05.2026. Das EPS belief sich auf 7,26 HKD gegenüber 5,62 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 221.69 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192.48 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 29,62 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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