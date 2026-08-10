Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,73 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der zurzeit bei 25'668 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 53,37 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 52,59 EUR. Bei 53,09 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 6'557 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 12,60 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,09 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,26 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192.48 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221.69 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 12.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 29,62 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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