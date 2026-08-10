Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 53,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'668 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 53,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'860 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 29,32 Prozent niedriger. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 15,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,09 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,26 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,62 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 221.69 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 192.48 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 18.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 29,62 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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