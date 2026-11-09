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09.11.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 48,10 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 48,10 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'481 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 47,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 568 Tencent-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 73,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2026 bei 42,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,96 CNY belaufen. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,63 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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