Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag billiger

Die Tencent-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 47,51 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'481 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 47,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1'486 Stück.

Bei einem Wert von 73,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,04 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,96 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,63 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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