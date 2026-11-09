|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent gibt am Montagmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 47,53 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 47,53 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'481 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 47,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 672 Tencent-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,65 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 54,95 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,63 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
12:29
|Tencent Aktie News: Tencent gibt am Montagmittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.26
|Tencent leases 100,000 chips from Oracle to accelerate AI push (Financial Times)
|
24.09.26
|Tencent launches payments app for ‘China-maxxing’ foreign tourists (Financial Times)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.