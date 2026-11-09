Tencent Aktie News: Tencent gibt am Montagmittag nach

Die Tencent-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 47,53 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'481 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 47,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 672 Tencent-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,65 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 54,95 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,63 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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