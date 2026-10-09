Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 48,12 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 23'785 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 48,32 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 48,02 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 510 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,86 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 4,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 235.71 Mrd. HKD gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,96 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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