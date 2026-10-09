Tencent Aktie News: Tencent zieht am Nachmittag an

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,3 Prozent auf 48,71 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 23'785 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 48,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'893 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,96 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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