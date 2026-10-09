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09.10.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Mittag vor

Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Tencent zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 48,20 EUR.

Tencent Holdings
45.13 CHF 2.61%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 48,20 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 23'785 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 48,32 EUR. Bei 48,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 1'066 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 55,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 4,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,96 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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