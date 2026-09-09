Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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09.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag in Rot
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,56 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 47,56 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'317 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 47,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,60 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 45 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 57,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 29,00 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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