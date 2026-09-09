Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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09.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Tencent
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 47,39 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 47,39 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'317 Punkten liegt. Bei 47,35 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'251 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. 58,24 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 2,75 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 HKD, nach 6,60 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,00 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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