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08.10.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent büsst am Donnerstagvormittag ein

Tencent Aktie News: Tencent büsst am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 47,48 EUR abwärts.

Tencent Holdings
43.98 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 47,48 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'130 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 47,20 EUR. Bei 47,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 197 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 36,68 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 2,94 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199.08 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Tencent.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 28,96 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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