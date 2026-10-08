Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 47,54 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'130 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 46,50 EUR. Bei 47,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'955 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 36,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,96 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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