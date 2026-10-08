Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbussen

Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 46,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'130 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,96 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 47,31 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 291 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 37,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,85 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,96 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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