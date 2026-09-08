Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 47,72 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'413 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 47,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Gewinne von 57,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 29,00 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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