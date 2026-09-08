Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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08.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'413 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 47,50 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 47,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 6'099 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 29,00 CNY je Tencent-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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