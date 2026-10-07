Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Vormittag Verluste

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 47,81 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'280 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 47,53 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'070 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 56,85 Prozent wieder erreichen. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 3,61 Prozent wieder erreichen.

Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Tencent.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 28,98 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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