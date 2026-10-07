Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,84 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'280 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,50 EUR ab. Bei 47,77 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'921 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 3,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,98 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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