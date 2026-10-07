Tencent Aktie News: Tencent am Mittag tiefer

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 47,92 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'280 Punkten steht. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,51 EUR nach. Bei 47,77 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1'704 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 56,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Abschläge von 3,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 28,98 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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