Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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07.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,41 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 48,41 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'650 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 48,05 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,05 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 250 Tencent-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,91 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,14 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,60 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 29,01 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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