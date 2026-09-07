Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag mit Einbussen

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 48,29 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'650 Punkten steht. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,05 EUR ab. Mit einem Wert von 48,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 923 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,29 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 4,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 29,01 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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