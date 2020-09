Tencent-Aktie aktuell: Tencent macht Boden gut

Die Aktie von Tencent zählt zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der NASO-Sitzung um 0.8 Prozent auf 67.52 USD.

Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der NASO-Sitzung kletterte das Papier um 0.8 Prozent auf 67.52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'589 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 67.52 USD Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66.55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13'644 Tencent-Aktien umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 15.15 CNY je Aktie belaufen.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der grössten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Redaktion finanzen.net