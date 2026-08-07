Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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07.08.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Tencent zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 53,09 EUR.
Bei der Tencent-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 53,09 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der im Moment bei 25'530 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 53,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 53,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,09 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 329 Aktien.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 29,20 Prozent niedriger. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,09 CNY belaufen. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,26 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,62 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221.69 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Am 12.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.08.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 29,62 CNY je Tencent-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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