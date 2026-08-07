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07.08.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent zieht am Nachmittag an

Tencent Aktie News: Tencent zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 53,40 EUR.

Tencent Holdings
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Um 16:28 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'530 Punkten notiert. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,40 EUR zu. Bei 53,09 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1'389 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 40,43 Prozent Luft nach oben. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,09 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 13.05.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,26 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,62 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 221.69 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 192.48 Mrd. HKD eingefahren.

Am 12.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 29,62 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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