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07.08.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Tencent hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 53,08 EUR zeigte sich die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,08 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der zurzeit bei 25'530 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 53,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 52,56 EUR. Bei 53,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 485 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 41,28 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,18 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,09 CNY. Tencent veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,26 HKD gegenüber 5,62 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 221.69 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.08.2026 erwartet. Am 18.08.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 29,62 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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