Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag leichter

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 47,98 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'796 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 47,74 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 48,19 EUR. Zuletzt wechselten 422 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR. Gewinne von 53,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2026 bei 42,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 10,56 Prozent Luft nach unten.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 CNY ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,14 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,60 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Tencent dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,63 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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