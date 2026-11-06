Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 47,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'796 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 47,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'432 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,08 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 42,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,96 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 235.71 Mrd. HKD gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,63 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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