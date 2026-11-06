Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 48,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'796 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 48,20 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 48,19 EUR. Bisher wurden heute 941 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2026 auf bis zu 42,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,96 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 235.71 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.08 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Tencent.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 28,63 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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