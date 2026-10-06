Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag leichter
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 48,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'040 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 48,67 EUR. Bei 48,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 622 Tencent-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 CNY ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 199.08 Mrd. HKD eingefahren.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,98 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Tencent Aktie News: Tencent legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Tencent leases 100,000 chips from Oracle to accelerate AI push (Financial Times)
|
24.09.26
|Tencent launches payments app for ‘China-maxxing’ foreign tourists (Financial Times)
|
24.09.26
|Tencent launches payments app for ‘China-maxxing’ foreign tourists (Financial Times)
|
12.08.26
|Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus (AWP)
|
11.08.26
|Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.