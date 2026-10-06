Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 48,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'040 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 48,67 EUR. Bei 48,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 622 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 CNY ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 199.08 Mrd. HKD eingefahren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,98 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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