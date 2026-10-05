Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 48,21 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'972 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,21 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,90 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 740 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 35,71 Prozent niedriger. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,96 CNY. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,98 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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