Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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05.10.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent legt am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 48,64 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,9 Prozent auf 48,64 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'972 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 48,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'602 Tencent-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,24 Prozent.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,96 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,98 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
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