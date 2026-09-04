Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 48,66 EUR zu.
Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 48,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'213 Punkten steht. Bei 49,10 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,57 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'370 Tencent-Aktien den Besitzer.
Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 29,01 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
16:29
|Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Tencent (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Tencent Aktie News: Tencent am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus (AWP)
|
11.08.26
|Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Tencent leads deal to unwind Meta’s $2bn Manus acquisition (Financial Times)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.