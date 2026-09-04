Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 48,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'213 Punkten steht. Bei 49,10 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,57 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'370 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 29,01 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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