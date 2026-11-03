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03.11.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag billiger

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 44,95 EUR.

Tencent Holdings
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Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 44,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 23'393 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 44,94 EUR. Bei 44,94 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 239 Tencent-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,65 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 63,87 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,91 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2026 erreicht. Abschläge von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,64 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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