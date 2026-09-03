Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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03.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Tencent
Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 47,79 EUR ab.
Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 47,79 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'311 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 47,74 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,98 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 652 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 36,27 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 CNY belaufen. Tencent veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 29,01 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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