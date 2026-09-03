Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Minus

Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 47,89 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'311 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 47,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1'737 Stück.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,59 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,77 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CNY. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 29,01 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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