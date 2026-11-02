Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 44,82 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 23'294 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 45,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3'892 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. 64,34 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2026 (42,91 EUR). Mit einem Kursverlust von 4,25 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,64 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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