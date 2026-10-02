Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 47,66 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'613 Punkten liegt. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,66 EUR nach. Bei 47,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 22 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 36,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 CNY je Tencent-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199.08 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 28,98 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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