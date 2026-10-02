Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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02.10.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,80 EUR ab.
Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 47,80 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'613 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 47,33 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,87 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'956 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 56,88 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Tencent die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,98 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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