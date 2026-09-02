Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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02.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR abwärts.
Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 48,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'329 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 48,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252 Tencent-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,09 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 34,05 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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