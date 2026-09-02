Tencent Aktie News: Tencent am Mittag leichter

Um 12:28 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 48,11 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'329 Punkten liegt. Bei 48,11 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 186 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Gewinne von 55,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 4,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 34,05 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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