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01.10.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 48,49 EUR.

Tencent Holdings
44.18 CHF -2.37%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 48,49 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'523 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,60 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 48,29 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 545 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). 54,67 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 CNY belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 10.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,98 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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