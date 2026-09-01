Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Vormittag

Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 48,95 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'566 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 48,52 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 48,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 268 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 53,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 6,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235.71 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2028 34,05 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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