Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag schwächer

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 48,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'566 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,85 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 704 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 34,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,50 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2028 auf 34,05 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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