Tenaz Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Tenaz Energy hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.71 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.73 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 156.7 Millionen CAD gegenüber 58.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch