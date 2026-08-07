Tenaya Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tenaya Therapeutics lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD gegenüber -0.140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch