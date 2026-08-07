Tenaris: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tenaris hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.40 EUR, nach 0.440 EUR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tenaris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.55 Milliarden EUR im Vergleich zu 2.72 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch