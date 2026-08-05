Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.6%  SPI 20’476 0.7%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’126 -0.3%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 6’477 -0.2%  Gold 4’247 4.2%  Bitcoin 52’194 0.7%  Dollar 0.8070 -0.3%  Öl 79.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882SpaceX156888148Sika41879292Sandoz124359842Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Tenaris Aktie 1518297 / US88031M1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 00:28:54

Tenaris Q2 Earnings Decline

Tenaris
50.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tenaris SA (TS) on Wednesday reported lower second-quarter earnings as revenue declined from a year earlier, while first-half revenue edged higher despite a slight drop in profit.

For the second quarter, revenue declined 3.9 percent to $2.97 billion from $3.09 billion a year earlier. Net income attributable to shareholders decreased to $477.14 million from $531.32 million. Operating income fell to $494.00 million from $582.73 million.

For the first half of 2026, revenue increased 1.0 percent to $6.07 billion from $6.01 billion in the prior-year period. Net income attributable to shareholders slipped to $1.02 billion from $1.04 billion.

Operating income declined to $1.08 billion from $1.13 billion, while income before income tax was $1.24 billion, compared with $1.25 billion a year earlier.

TS is currently trading after hours at $54.77, down $2.28 or 4.00 percent on the New York Stock Exchange.

In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!